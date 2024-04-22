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Ekonomi
AA 22.04.2024 10:33

Finansal Hizmetler Güven Endeksi nisanda yükseldi

Finansal Hizmetler Güven Endeksi (FHGE), nisanda geçen aya göre 3,8 puan artışla 157,4 seviyesine yükseldi.

Finansal Hizmetler Güven Endeksi nisanda yükseldi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından nisan ayına ilişkin Finansal Hizmetler İstatistikleri ve Finansal Hizmetler Güven Endeksi açıklandı.

Finansal sektörde faaliyet gösteren 142 kuruluşun yanıtlarının ağırlıklandırılıp toplulaştırılmasıyla elde edilen anket sonuçlarına göre, endeks, nisanda geçen aya göre 3,8 puan artarak 157,4 seviyesinde gerçekleşti.

Endeksi oluşturan anket sorularına ait yayılma endeksleri incelendiğinde, son üç aydaki iş durumunda iyileşme ile hizmetlere olan talep FHGE'yi artış yönünde, gelecek üç aydaki hizmetlere olan talep beklentisi ise FHGE'yi azalış yönünde etkiledi.

İş durumu ve hizmetlere olan talebe ilişkin değerlendirmelere göre, son üç ayda iş durumunda iyileşme ve hizmetlere olan talepte artış olduğu yönündeki değerlendirmeler bir önceki aya kıyasla güçlenirken, gelecek üç ayda hizmetlere olan talepte artış olacağı yönündeki beklentiler ise zayıfladı.

İstihdama ilişkin değerlendirmelere göre, son üç ayda istihdamda artış olduğunu bildirenler ile gelecek 3 ayda istihdamda artış olacağını bekleyenler lehine olan seyir zayıfladı.

2024 yılı nisan ayında, NACE Rev.2 sektör sınıflamasına göre "Finans ve Sigorta Faaliyetleri" sektöründe güven endeksleri alt sektörler itibarıyla değerlendirildiğinde, "64-Finansal Hizmet Faaliyetleri (sigorta ve emeklilik fonları hariç)”, "65-Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Fonları (zorunlu sosyal güvenlik hizmetleri hariç)" ve "66- Finansal Hizmetler ile Sigorta Faaliyetleri için Yardımcı Faaliyetler" sektörlerinde bir önceki aya göre sırasıyla 3,4, 4,4 ve 34,2 puanlık artış gerçekleşti.

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