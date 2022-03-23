Zonguldak'ın Çaycuma ilçesine bağlı Filyos Beldesi'nde, içinde Filyos Limanı, Filyos Endüstri Bölgesi, Filyos Serbest Bölgesi ve Serbest Bölge Gelişme Alanı bulunan projede çalışmalar yoğun şekilde sürüyor.

Projeyle yeni taşımacılık koridorları oluşturulması, İstanbul ve Çanakkale boğazlarının trafik yükünün azaltılması, nitelikli üretimin artırılması, ulusal ve uluslararası taşımacılık ve ticaretin geliştirilmesi hedefleniyor.

"Dünyada da örnek gösterilen mega projelerden biri olacak"

Bu kapsamda yapımı süren Filyos Doğalgaz İşleme Tesisleri'ndeki çalışmaları incelemek için 21 Mart'ta kente gelen Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in, "Proje dünyada da örnek gösterilen mega projelerden biri olacak. Sadece karada bugün itibarıyla yaklaşık 2 bin işçimiz çalışıyor. Muhtemelen 2 ay içinde herhalde bu sayıyı 2 katına kadar çıkarmış olacağız." sözleri heyecan uyandırdı.

"Bir rüyanın gerçeğe dönüşmesine tanıklık etmenin hazzını yaşıyoruz"

Zonguldak Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Başkanı Metin Demir, İç Anadolu'nun ihracata açılan en yakın liman kapısı olarak tasarlanan Filyos Vadisi Projesi'nin yakın gelecekte kapsam ve alanının genişletilerek ülkenin en büyük enerji ve endüstri bölgesi olabileceğini söyledi.

Filyos Vadisi Projesi'nin, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığının (TPAO) Türkali kuyusunda büyük rezerv bulmasıyla aynı zamanda enerji üssüne dönüşerek hedefini iki kat daha büyüttüğünü belirten Demir, "Beklentimiz, gelecek 10 yıl için düşünülen gelişme sahalarının en kısa sürede projeye dahil edilmesidir." dedi.

Demir, çevre ilçe ve beldelerde Sera İhtisas Organize Sanayi Bölgesi, Gökçebey Organize Sanayi Bölgesi, iki küçük sanayi sitesi ile Filyos Vadisi Projesi'ne entegre olabilecek, güçlü yönlerinden yararlanabilecek sektörleri yaratma, var olanların üretim, pazarlama, depolama ve lojistik sorunlarını ortadan kaldırma uğraşında olduklarını ifade etti.

Filyos Vadisi Projesi'ne en yakın bölgeye lojistik üs kurarak depolama faaliyetlerindeki ciddi sorunu aşmayı planladıklarını dile getiren Demir, "Bir rüyanın gerçeğe dönüşmesine tanıklık etmenin hazzını yaşıyoruz. Üretim, istihdam ve pazarlamada ülkemize katkı verecek bu dev proje, Batı Karadeniz bölgesinin her alanda makus talihini değiştirecektir." dedi.

"Sadece ekonomik değil, sosyal ve çevresel boyutları da söz konusu"

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (BEÜ) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölüm Başkanı Prof. Dr. Hamza Çeştepe de projenin ekonomi açısından mega projelerden olduğunu ifade etti.

Türkiye'de cari açığın en önemli nedenlerinden birinin enerji ithalatı olduğuna işaret eden Çeştepe, "2021'de Türkiye'nin enerji ithalatı yaklaşık 55 milyar dolar civarında. Toplam ithalatımızın da 250 milyar dolar olduğunu düşünürsek, bu yaklaşık toplam ithalatımızın yüzde 22'sini oluşturuyor. Başka bir ifadeyle, Türkiye'nin ithalatının 5'te birini enerji ithalatı oluşturuyor." dedi.

Çeştepe, Karadeniz'de 540 milyar metreküplük doğal gaz rezervi bulunduğunu anımsatarak, "İlk planda 10 milyar metreküp üretimle başlanacak. Daha sonra bunun yıllık 20 milyar metreküpe çıkarılması planlanıyor. Bu, Türkiye'nin doğal gaz faturasının yıllık 5-6 milyar dolar azalması demek ki bu da tabii çok önemli bir rakam." diye konuştu.

Bir bölgede büyük tesisler kurulduğu zaman kümelenme ekonomilerinin ortaya çıktığını, bunların yan sanayilerinin de beraberinde geldiğini söyleyen Çeştepe, şunları kaydetti:

"Bölgede enerjiyle ilgili tesisler, makine-ulaşım araçları, elektronik sektörü gibi daha çok katma değeri yüksek tesisler kurulacak. Dolayısıyla bunların da limanla birlikte bölge ve ülke ekonomisine, istihdamına önemli katkılar yapacağını söyleyebiliriz. Bu temel sanayiler yanında aynı zamanda bunların yan sanayileri de gelecek. Projenin sadece ekonomik değil, sosyal ve çevresel boyutları da söz konusu. Çünkü bu bölgede zaman içinde yerleşim yerleri kurulacak, insanlar buraya çalışmaya gelecekler. Bunların eğitim, sağlık, barınma ihtiyaçları olacak. Bunlar da bu sektörlerde talep yaratacak."