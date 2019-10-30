Ekonomi
Fed'den faiz indirimi30 Ekim 2019 Çarşamba 22:20 - Son Güncelleme 30 Ekim 2019 Çarşamba 22:21
Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası Fed, yine faiz indirimine gitti. Son toplantıda Fed politika faizini 25 baz puan indirdi.
[Fotoğraf: AA]
ABD Merkez Bankası (Fed), faizlerde 25 baz puanlık indirim yapıldığını açıkladı.
Faiz kararının küresel gelişmeler ve düşük faiz oranları sonucunda alındığı, politika faizi oranının yüzde 1,50-1,75 aralığına çekildiği kaydedildi.
Fed, 31 Temmuz ve 18 Eylül tarihlerinde, politika faiz oranını 25'er baz puan indirme kararı almıştı. Son kararla Fed bu yıl 3 defa faiz indirmiş oldu.
Kaynak: AA
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