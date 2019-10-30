Edirne balık pazarındaki balıkçılardan Feridun Bistiren, sezon başında kilosu 30 lira olan hamsinin 10 liradan satıldığını söyledi.

Karadeniz'de hamsi bolluğu yaşandığını belirten Bistiren, "Vatandaşımız gelsin alsın, taze taze yesin. Diğer balıklarımızın da fiyatı iyi. Gelibolu sardalyanın kilosu 15, istavritin kilosu 20 lira. Balık fiyatlarında düşüş var" diye konuştu.

Fiyatlardan tüketici de memnun

Balıkçı Emekcan Taşdelen de hamsi fiyatının vatandaşı sevindirdiğini ifade etti.

Sezon başında hamsi kıtlığının yaşandığına dikkat çeken Taşdelen, şunları söyledi:

"Hamsimiz Kırklareli İğneada'dan geliyor, tam Karadeniz'in başladığı yerden. Ekonomik fiyatlara satıyoruz. Yani herkes yiyor hamsiyi. Vatandaş hamsinin küçüklüğünden yakınıyor ama Karadeniz hamsisinin özelliği küçük ve lezzetli olmasıdır."

Balıkçı Hamza Köksoy, hamsi fiyatından balıkçının da balıkseverin de memnun olduğunu dile getirdi.

Kaynak: AA