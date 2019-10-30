Vergi sistemine yönelik yeni adımlar atılıyor.

Dijital Hizmet Vergisi Kanunu Teklifiyle az kazanan az, çok kazanan çok vergi ödeyecek.

Teklifin yasalaşması halinde 500 bin lira ve üzerinde gelir kazananların ödediği vergi oranı arttırılacak.

Yeni düzenlemeyle hakemler de vergi mükellefi olacak, sporcuların vergi yükü de artacak.

Dijital hizmet vergisi adıyla yeni bir vergi de mevzuata girecek.

Uluslararası teknoloji şirketleri, internet üzerinden yapılan alışverişler ve bilgisayardan indirilen oyun, video, müzik gibi hizmetlerden elde ettikleri gelir için vergi ödeyecek.

Kaynak: TRT Haber