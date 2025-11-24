Fahiş fiyat ve stokçuluğa sıkı takip: 10 ayda 936 milyon TL ceza

Ticaret Bakanlığı, iç piyasadaki istikrarlı seyri olumsuz etkileyecek, tüketicilerin arz ve talep dengesinde olumsuz etki yaratması muhtemel her türlü fiile karşı iç ticaret denetim birimleri tarafından hassasiyetle yürütülen denetimlerini hız kesmeden sürdürüyor.

2025 yılı 1 Ocak – 31 Ekim tarihleri arasında yapılan denetimler neticesinde toplamda 470 bin 37 firma ile birlikte 31 milyon 636 bin 141 ürün denetlenerek 2 milyon 383 bin 710 TL idari para cezası uygulandı.

10 ayda uygulanan ceza 936 milyonu aştı

İlk 10 ayda gerçekleştirilen otomotiv, stokçuluk, emlak, kuyum, fahiş fiyat, haksız ticari uygulamalar ve ödeme süreleri kapsamında yapılan denetimler neticesinde 101 bin 723 gerçek ve tüzel kişi denetlenerek aykırı fiillerde bulunan 5 bin 52 gerçek ve tüzel kişiye toplamda 936 milyon 328 bin 568 TL idari para cezası kesildi.

Haksız ticari uygulama ve ödeme süreleri kapsamında 290 milyon 172 bin 370 TL, fahiş fiyat kapsamında 295 milyon 882 bin 345 TL, kuyum sektörü denetimlerinde 19 milyon 38 bin 653 TL, emlak sektörüne 88 milyon 653 bin 870 TL, otomotiv sektörüne ise 193 milyon 890 bin 838 TL idari para cezası uygulandı. Ticari elektronik ileti ve çalışma saatlerine ilişkin denetimlerde uygulanan idari para cezası miktarı ise 48 milyon 690 bin 491 TL olarak gerçekleşti.

Ekim ayında 142 firmaya 57,1 milyon ceza kesildi

Sözleşmeler, reklam ve haksız ticari uygulamalar, ürün güvenliği kapsamında gerçekleştirilen denetimlerde, 2025 yılı 1 Ocak – 31 Ekim tarihleri arasında 29 bin 92 gerçek ve tüzel kişi denetlenerek, aykırı eylemlerde bulunan 1792 gerçek ve tüzel kişiye toplamda 548 milyon 958 bin 395 TL idari para cezası uygulandı.

Ön ödemeli konut satışları, abonelik sözleşmeleri, mesafeli satış sözleşmeleri, taksitli satış ödemeleri, paket tur ve devre tatil gibi tüketicilerin taraf olduğu sözleşmelerdeki aykırılıklardan dolayı

292 milyon 266 bin 320 TL, reklam ve haksız ticari uygulama denetimleri kapsamında 216 milyon 176 bin 586 TL, piyasa gözetimi ve denetimi faaliyetleri kapsamında yapılan ürün güvenliği denetimlerinde aykırı bulunan fiillere ise 40 milyon 515 bin 489 TL idari para cezası kesildi.

2025 yılının ilk 10 ayı sonunda 81 ilde bulunan Ticaret İl Müdürlükleri aracılığıyla yapılan denetimlerde 339 bin 222 firma denetlendi, bunlardan 73 bin 255 firmaya 898 milyon 423 bin 463 TL idari para cezası uygulandı.

Ticaret İl Müdürlükleri aracılığı ile 2025 yılının ilk 10 ayında gerçekleştirilen denetimlerde İstanbul ilimizde aykırılık tespit edilen 163 bin 760 ürüne, 602 milyon 459 bin 698 TL idari para cezası uygulandı. Bununla birlikte Ticaret İl Müdürlükleri tarafından 2025 yılının ilk 10 ayında İstanbul’da 8,9 milyon, Ankara ‘da 6 milyondan fazla, Antalya’da ise 4, 514 milyon ürün denetlendi.

Öte yandan, Rekabet Kurumu tarafından yapılan çalışmalar kapsamında 2024 yılında toplamda 223 firmaya 7 milyar 725 milyon 500 bin 5 TL idari para cezası uygulanırken, 2025 yılının ilk 10 ayı sonunda ise başta gıda endüstrisi, sigorta hizmetleri, finans işlemleri, inşaat ve kimyasal ürünler alanında hizmet gösteren 196 firmaya 11 milyar 461 milyon 294 bin 34 TL idari para cezası uygulandı.

