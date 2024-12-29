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Ekonomi
TRT Haber 29.12.2024 09:54

Fahiş fiyat uygulayan işletmelere 3 günde 10 milyon TL ceza

Ticaret Bakanlığı, asgari ücret zammının açıklanmasından sonra fahiş fiyat uygulayan işletmeleri denetlemeye devam ediyor. Bu kapsamda 3 günde 10 milyon lira idari para cezası uygulandı. 81 ilde 4 bin 378 markette 397 bini aşkın ürün denetlendi, en çok ceza uygulanan il İstanbul oldu.

Fahiş fiyat uygulayan işletmelere 3 günde 10 milyon TL ceza

Ticaret Bakanlığı, asgari ücretteki zammın vatandaşlara yansımaması için 81 ilde denetimlerin sürdüğünü aktardı.

İncelenen 397 bin 198 üründen 5 bin 125 tanesinde ihlal tespit edildi.

Yapılan teftişler sonucu, fahiş fiyat uygulayan işletmelere 3 gün içerisinde 10 milyon lira idari para cezası kesildi. En çok cezai işlem uygulanan il 4 milyon 670 bin 600 lira ile İstanbul oldu. İstanbul'u Ankara ve Bursa takip etti.

Öte yandan denetimler kapsamında 2 bin 668 firmaya haksız fiyat soruşturması başlatıldı. Firmalardan savunma ve geçmişe yönelik faturalar talep edildi.

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