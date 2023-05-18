Çok Bulutlu 19.4ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ekonomi
TRT Haber 18.05.2023 12:18

EYT'de aylık bağlama işlemleri tamamlanıyor

Emeklilikte yaşa takılanlar düzenlemesi kapsamında aylık bağlama işlemleri sürüyor. Ay sonuna kadar tüm EYT'lilerin maaşlarının bağlanması bekleniyor.

EYT'de aylık bağlama işlemleri tamamlanıyor
[Fotograf: AA]

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, emeklilikte yaşa takılanlar düzenlemesi kapsamında maaş bağlama sürecinde sona gelindiğine işaret etti. Düzenleme kapsamında bugüne kadar 1 milyon 200 bin kişinin emeklilik işlemi tamamlandı. 

Emeklilikte yaşa takılanlar düzenlemesi 3 Mart'ta hayata geçti. Düzenlemeye başvurular o tarihte başladı. İlk etapta 2 milyon 250 bin kişiye emeklilik yolu açıldı. EYT'de emeklilik için başvuru sayısı 1 milyon 800 bini geçti. 450 bin kişi de eksik primini tamamlayarak emekliliğe hak kazandı.

2 bin lira bayram ikramiyesi ödemeleri yapıldı

EYT'lilere mayısta ilk maaş ödemeleri başladı. Ödemeler başvuru tarihine göre kişilerin Sosyal Güvenlik Kurumu'na bildirdikleri banka hesaplarına yatırılıyor. Emekli olanlara 2 bin lira bayram ikramiyesi ödemeleri de yapıldı.

EYT başvurusunda bulunanlar, başvurularının durumunu e-devlet üzerinden takip edebiliyor.

ETİKETLER
EYT
Sıradaki Haber
TCMB piyasa katılımcıları anketini yayımladı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
12:39
Kavcıoğlu: Liralaşma stratejisinde atılan adımlar sonuç verdi
12:34
Türkiye’nin diplomasisiyle süre uzadı: Tahıl koridorunda ne olmuştu?
12:33
Mersin'de engelli gençlerin askerlik heyecanı
12:16
İstanbul'da kökünü kurutma operasyonu: 150 gözaltı
12:00
TCMB piyasa katılımcıları anketini yayımladı
11:56
İngiltere'den "kanalizasyon sızıntılarına karşı" 10 milyar sterlinlik plan
Bingöllü milli atlet, dünya şampiyonluğu hedefiyle çalışıyor
Bingöllü milli atlet, dünya şampiyonluğu hedefiyle çalışıyor
FOTO FOKUS
Togg'un kilometre taşları
Togg'un kilometre taşları
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ