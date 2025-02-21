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Ekonomi
AA 21.02.2025 19:59

Evde Bakım Yardımları 10 bin 125 liraya yükseldi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Aile Yılı kapsamında, Evde Bakım Yardımı'nın aylık 10 bin 125 liraya yükseltildiğini duyurdu.

Evde Bakım Yardımları 10 bin 125 liraya yükseldi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, sosyal medya hesabından "Aile, en güçlü bağımız, en güvenli limanımızdır." notuyla paylaşımda bulundu.

Engelli vatandaşların evlerinde, aileleriyle birlikte yaşamlarını sürdürebilmeleri için sağlanan, 'Evde Bakım Yardımı'nı en önemli hizmetlerden biri olarak gördüklerini ifade eden Göktaş, bu destekten faydalanan Yalçınkaya ailesine bugün ziyarette bulunduğunu belirtti.

Göktaş, Aile Yılı kapsamında, aile odaklı bakım hizmet modellerini güçlendirdiklerini belirterek, "Bu doğrultuda, Aylık Evde Bakım Yardımı ödemesini 10 bin 125 liraya yükselttik. 541 bin vatandaşımıza bu ay toplam 5,4 milyar lira ödeme yaptık. Sadece 2024 yılında 54,7 milyar lira destek sağladık" ifadelerini kullandı.

Bakan Göktaş, paylaşımında Yalçınkaya ailesini ziyaretine ilişkin fotoğraflara da yer verdi.

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