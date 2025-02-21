Vergi Haftası bu yıl "Vergi Güvendir" sloganıyla kutlanacak

Gelir İdaresi Başkanlığının (GİB) 36. Vergi Haftası dolayısıyla yaptığı açıklamaya göre, söz konusu dönem kapsamında çocuklar ve gençlerde vergi bilincinin oluşturulması, bunun toplumun tüm kesimlerine benimsetilmesi, mükelleflerin vergiye gönüllü uyumunun sağlanması ve kayıt dışı ekonomiyle mücadele bilincinin oluşturulması amacıyla çeşitli tanıtım ve bilgilendirme faaliyetleri düzenlenecek.

Bu yıl, 24 Şubat-2 Mart tarihlerinde, "Vergi Güvendir" sloganıyla gerçekleştirilecek etkinlikler için hazırlanan afişler, 81 ilde vergi dairesi başkanlıkları ve defterdarlıklar ile kamu kurumlarının "outdoor TV" ekranlarında gösterilecek.

Dijital öğrenci afişi kullanılacak

Çocuklarda vergi bilincini geliştirmek için "Vergilerle geleceği renklendiriyoruz" sloganıyla hazırlanan dijital öğrenci afişi kullanılacak.

e-Posta abonelerine gönderilen kutlama mesajının yanı sıra yıl boyunca vergi konusunda farkındalığın artırılması ve mevzuat güncellemelerinin en kısa zamanda iletilmesi amacıyla bilgilendirme mesajları gönderilecek.

Üniversitelerde panel ve konferans gibi çeşitli etkinlikler gerçekleştirilerek GİB hakkında kurumsal bilgilendirme yapılacak.

İlk ve ortaokul ile lise öğrencileri için hazırlanan eğitim videoları, Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Bilişim Ağı'nda yer alacak. Milli Eğitim Bakanlığının sosyal medya hesaplarından da haftaya yönelik paylaşımlarda bulunulacak.

Bilgilendirme toplantıları yapılacak

Yeni işe başlayan mükellefler için "hak ve ödevler", "iletişim kanalları" ve "e-uygulamalar" konularında bilgilendirme toplantıları yapılacak.

Türkiye genelinde beyan, ödeme ve diğer vergisel yükümlülüklerini zamanında yerine getiren gönüllü uyum seviyesi yüksek mükellefler, işyerlerinde ziyaret edilerek sunulan hizmetlere yönelik görüş ve önerileri alınacak.

Tribünlere pankart asılacak

Vergi Haftası süresince oynanan Trendyol Süper Lig ve Trendyol 1. Lig futbol müsabakalarında, "Geleceğin garantisi vergilerinizdir, vergi haftası kutlu olsun" yazılı pankart tribünlere asılacak.

Vergi Haftası dijital afişleri kamu kurumları, meslek odaları, üniversiteler ve diğer kurumların "outdoor TV" ekranlarında yayınlanacak.

Bankaların ATM ekranlarında Vergi Haftası süresince kutlama mesajı yer alacak.

PTT ile yapılan işbirliği çerçevesinde "Vergi Geleceğimizdir" sloganlı flam uygulaması yapılacak.

Ayrıca, Türk Kızılay işbirliğiyle kan bağışı kampanyası düzenlenecek.