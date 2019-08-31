Başını sokacak güzel bir eve sahip olmak herkesin hayali.

Peki, ev alırken nelere dikkat etmeliyiz?

Uzmanlara göre konut seçimi için titiz bir çalışma yapılması gerekiyor.

Ev seçimi nasıl yapılmalı?

Gayrimenkul Yatırım Danışmanı Selver Nur Gürel, "Okula, hastaneye, toplu taşımaya yakın olması her zaman önemlidir. Hem değerini artırır hem de evde yaşayanlar için daha kolaylıktır." dedi.

Ev alırken binanın yaşı, kat sayısı, kaç metrekare olduğu, yapı ruhsatının olup olmadığı önem taşıyor. Sürpriz yaşamamak için alınacak evin mutlaka görülmesi de şart.

Gürel, en önemli unsurlardan birinin de brüt ile net metrekare rakamlarının örtüşmesi olduğunu söyledi.

Kredi faizi düştü, talep arttı

Ev sahibi olma hayali kuranlar için düşük faizli konut kredisi büyük bir fırsat oldu. Ancak evin fiyatı da bir hayli önemli.

Bir diğer önemli unsur da alınacak kredi miktarı. Zira uzmanlar alınacak kredi ve vadesinin, ileride sıkıntı yaşanmaması için bütçeye uygun olması konusunda da uyarıyor. Ev alacakların, süreç içindeki masraflarını da(tapu harçları, emlak komisyonu bedelleri) göz önünde bulundurmaları gerekiyor.

Uzmanlara göre, konut alırken mutlaka satış protokolü yapılmalı. Tüketicinin Korunması Hakkında Kanuna göre, sözleşmeden cayma hakkı 14 gün.

Haber: Muhammed Ersönmez

Kamera: Hüseyin Ertan