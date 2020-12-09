Euro ne kadar? 1 Dolar kaç TL? 9 Aralık 2020 güncel dolar kuru… Dolar/TL…
Döviz piyasası ne durumda? Dolar ne kadar oldu? Piyasalarda son durum ne? Euro/TL ne kadar? Dolar/TL 7,79 seviyesinden işlem görüyor. İşte, 9 Aralık güncel döviz kurları…
Dolar/TL, bugüne yükselişle başlamasının ardından 7,7980 seviyesinde işlem görüyor.
Dün en düşük 7,7918, en yüksek 7,8486 seviyelerini gören dolar/TL, günü önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 7,8191'den tamamladı.
Dolar/TL, yeni güne yükselişle başlamasının ardından saat 10.30 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,2 üzerinde 7,8340'tan işlem gördü.
9 Aralık güncel döviz kurları
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
|
SALI
|
ÇARŞAMBA
|
|
|
Alış
|
Satış
|
Alış
|
Satış
|
ABD Doları
|
7,8200
|
7,8210
|
7,7970
|
7,7980
|
Avro
|
9,4860
|
9,4870
|
9,4470
|
9,4480
|
Sterlin
|
10,4290
|
10,4810
|
10,4650
|
10,5180
|
İsviçre Frangı
|
8,7830
|
8,8270
|
8,7730
|
8,8170
|
ANKARA
|
ABD Doları
|
7,7900
|
7,8700
|
7,7670
|
7,8470
|
Avro
|
9,4460
|
9,5260
|
9,4070
|
9,4870
|
Sterlin
|
10,3690
|
10,5790
|
10,4050
|
10,6150