Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri (GAİB) Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Mehmet Çıkmaz, Güneydoğu'nun kuru meyve sektöründe önemli üretim merkezlerinden olduğuna dikkati çekti.

Bölgeden yüksek katma değerli ürünlerin ihraç edilmesi için önemli çalışmalar yürüttüklerini vurgulayan Çıkmaz, yeni tip koronavirüs (COVID-19) sürecinde dünyada kuru meyvenin sağlık açısından öneminin bir kez daha anlaşıldığını anımsattı.

Çıkmaz, kasım ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 25,4'lük artışla 31 milyon 82 bin dolar ihracat gerçekleştirdiklerini aktaran Çıkmaz, "Bölgemizden bu yılın 11 aylık döneminde ise bir önceki yılın aynı dönemine oranla yüzde 8,1'lik artışla 221 milyon 236 bin dolarlık kuru meyve ve mamulleri ihracatına imza atıldı. Kuru meyve ihracatında 11 aylık süreçte en fazla ihracat 81 milyon 856 bin dolarla kuru kayısı, ikinci sırada ise 77 milyon 165 bin dolarla Antep fıstığı gelmektedir" bilgilerini verdi.

Bu yılın Antep fıstığında Türkiye ve dünyada "var yılı" olduğunu belirten Çıkmaz, şunları kaydetti:

"Bu yıl Antep fıstığı rekoltesinin yaklaşık 300 bin ton olduğunu tahmin ediyoruz. Var yılı yüksek rekolteden dolayı elbette üreticilerimizin yüzü gülmüştür. 11 ayda Türkiye'den 108 milyon 134 bin dolarlık Antep fıstığı ihracatı gerçekleşti. Bu rakam bir önceki yıla oranla yüzde 11,4'lük düşüşü göstermekte. Birliğimizde ise yüzde 0,8 oranında artış var. Bu düşüşün başlıca nedeni ise dünyada diğer üretici ülkelerde de bu yıl var yılı, dolayısıyla rekoltelerinin fazla olması ve ihracatçılarımızın fiyatta rekabet etme şanslarının azlığıdır."