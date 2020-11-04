Euro ne kadar? 1 Dolar kaç TL? 4 Kasım 2020 güncel dolar kuru… Dolar/TL…
Döviz piyasası ne durumda? Dolar ne kadar oldu? Piyasalarda son durum ne? Euro/TL ne kadar? Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 8,4540'tan işlem görüyor. İşte, 4 Kasım güncel döviz kurları…
Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 8,4540'tan işlem görüyor.
Dün, en düşük 8,3942, en yüksek 8,5452 seviyelerini gören dolar/TL, günü yüzde 0,3 değer kaybıyla 8,4097'den tamamladı.
Dolar/TL, yeni güne yükselişle başlamasının ardından saat 10.45 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,7 üzerinde 8,4740'tan işlem gördü.
4 Kasım güncel döviz kurları
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
|
|
SALI
|
|
ÇARŞAMBA
|
|
|
Alış
|
Satış
|
Alış
|
Satış
|
ABD Doları
|
8,5340
|
8,5350
|
8,4530
|
8,4540
|
Avro
|
9,9940
|
9,9950
|
9,8970
|
9,8980
|
Sterlin
|
11,1030
|
11,1590
|
10,9600
|
11,0150
|
İsviçre Frangı
|
9,3300
|
9,3770
|
9,2590
|
9,3050
|
ANKARA
|
|
|
|
|
ABD Doları
|
8,5040
|
8,5840
|
8,4230
|
8,5030
|
Avro
|
9,9540
|
10,0340
|
9,8570
|
9,9370
|
Sterlin
|
11,0430
|
11,2530
|
10,9000
|
11,1100