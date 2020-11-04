Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 8,4540'tan işlem görüyor.

Dün, en düşük 8,3942, en yüksek 8,5452 seviyelerini gören dolar/TL, günü yüzde 0,3 değer kaybıyla 8,4097'den tamamladı.

Dolar/TL, yeni güne yükselişle başlamasının ardından saat 10.45 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,7 üzerinde 8,4740'tan işlem gördü.

4 Kasım güncel döviz kurları

İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle: