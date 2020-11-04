Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası, akaryakıt fiyatlarında değişiklik yapılacağını duyurdu.

Buna göre benzinin litre fiyatında 17 kuruş artış olacak.

Ankara'da ortalama 6,63 liradan satılan benzinin litresi 6,80 liraya çıkacak. Benzinin litresi İstanbul'da 6,75 liraya yükselecek, İzmir'de fiyatlar ise 6, 82 lira olacak.

Motorinin litre fiyatındaki artış 16 kuruş olacak.

Ankara'da ortalama 6,23 liradan, İstanbul'da 6,18 liradan satılacak.

İzmir'de 6,26 liraya yükselecek.

Yeni fiyatlar bu geceden itibaren geçerli

Yeni fiyatlar bu gece yarısından itibaren geçerli olacak.

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.

Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.