Euro ne kadar? 1 Dolar kaç TL? 18 Kasım 2020 güncel dolar kuru… Dolar/TL…
Döviz piyasası ne durumda? Dolar ne kadar oldu? Piyasalarda son durum ne? Euro/TL ne kadar? Dolar/TL 7,7220'dan işlem görüyor. İşte, 18 Kasım güncel döviz kurları…
Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 7,7220 seviyelerinden işlem görüyor.
Dün en düşük 7,6632 ve en yüksek 7,7989 seviyelerini gören dolar/TL, günü de önceki kapanışa göre yüzde 0,1 azalışla 7,7018'den tamamladı.
Dolar/TL, bugüne ise yükselişle başlamasının ardından saat 11.00 itibarıyla önceki kapanışın yaklaşık yüzde 0,3 üzerinde 7,7230'dan işlem gördü. Aynı dakikalarda önceki kapanış seviyesine göre, avro/TL yüzde 0,4 artışla 9,1780'den, sterlin/TL ise yüzde 0,4 yükselişle 10,2500'den satıldı.
18 Kasım güncel döviz kurları
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
|
SALI
|
ÇARŞAMBA
|
|
|
Alış
|
Satış
|
Alış
|
Satış
|
ABD Doları
|
7,7550
|
7,7560
|
7,7210
|
7,7220
|
Avro
|
9,2110
|
9,2120
|
9,1600
|
9,1610
|
Sterlin
|
10,2760
|
10,3270
|
10,2490
|
10,3000
|
İsviçre Frangı
|
8,5270
|
8,5700
|
8,4690
|
8,5110
|
ANKARA
|
ABD Doları
|
7,7250
|
7,8050
|
7,6910
|
7,7710
|
Avro
|
9,1710
|
9,2510
|
9,1200
|
9,2000
|
Sterlin
|
10,2160
|
10,4260
|
10,1890
|
10,3990
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