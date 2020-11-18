Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 7,7220 seviyelerinden işlem görüyor.

Dün en düşük 7,6632 ve en yüksek 7,7989 seviyelerini gören dolar/TL, günü de önceki kapanışa göre yüzde 0,1 azalışla 7,7018'den tamamladı.

Dolar/TL, bugüne ise yükselişle başlamasının ardından saat 11.00 itibarıyla önceki kapanışın yaklaşık yüzde 0,3 üzerinde 7,7230'dan işlem gördü. Aynı dakikalarda önceki kapanış seviyesine göre, avro/TL yüzde 0,4 artışla 9,1780'den, sterlin/TL ise yüzde 0,4 yükselişle 10,2500'den satıldı.

18 Kasım güncel döviz kurları

İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle: