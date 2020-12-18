Dolar/TL, haftanın son işlem gününe yükselişle başlamasının ardından 7,6510 seviyesinde işlem görüyor.

Üst üste 5 işlem günü düşen dolar/TL, dün 7,6908-7,8061 aralığında işlem görmesinin ardından günü önceki kapanışa göre yüzde 1,25 değer kaybıyla 7,7054'ten tamamladı.

Dolar/TL, haftanın son işlem gününe yükselişle başlamasının ardından saat 10.45 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,4 üzerinde 7,7340'tan işlem gördü.

Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,3 artışla 9,4830'dan, sterlin/TL yüzde 0,3 değer kazancıyla 10,4810'dan satıldı.

18 Aralık güncel döviz kurları

İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle: