Euro ne kadar? 1 Dolar kaç TL? 18 Aralık 2020 güncel dolar kuru… Dolar/TL…
Döviz piyasası ne durumda? Dolar ne kadar oldu? Piyasalarda son durum ne? Euro/TL ne kadar? Dolar/TL 7,65 seviyesinden işlem görüyor. İşte, 18 Aralık güncel döviz kurları…
Dolar/TL, haftanın son işlem gününe yükselişle başlamasının ardından 7,6510 seviyesinde işlem görüyor.
Üst üste 5 işlem günü düşen dolar/TL, dün 7,6908-7,8061 aralığında işlem görmesinin ardından günü önceki kapanışa göre yüzde 1,25 değer kaybıyla 7,7054'ten tamamladı.
Dolar/TL, haftanın son işlem gününe yükselişle başlamasının ardından saat 10.45 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,4 üzerinde 7,7340'tan işlem gördü.
Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,3 artışla 9,4830'dan, sterlin/TL yüzde 0,3 değer kazancıyla 10,4810'dan satıldı.
18 Aralık güncel döviz kurları
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
|
PERŞEMBE
|
CUMA
|
|
|
Alış
|
Satış
|
Alış
|
Satış
|
ABD Doları
|
7,7440
|
7,7450
|
7,6500
|
7,6510
|
Avro
|
9,4940
|
9,4950
|
9,3690
|
9,3700
|
Sterlin
|
10,5090
|
10,5620
|
10,3210
|
10,3730
|
İsviçre Frangı
|
8,7460
|
8,7890
|
8,6240
|
8,6670
|
ANKARA
|
ABD Doları
|
7,7140
|
7,7940
|
7,6200
|
7,7000
|
Avro
|
9,4540
|
9,5340
|
9,3290
|
9,4090
|
Sterlin
|
10,4490
|
10,6590
|
10,2610
|
10,4710
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