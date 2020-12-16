Euro ne kadar? 1 Dolar kaç TL? 16 Aralık 2020 güncel dolar kuru… Dolar/TL…
Döviz piyasası ne durumda? Dolar ne kadar oldu? Piyasalarda son durum ne? Euro/TL ne kadar? Dolar/TL 7,81 seviyesinden işlem görüyor. İşte, 16 Aralık güncel döviz kurları…
Dolar/TL, bugüne yükselişle başlamasının ardından 7,8150 seviyesinde işlem görüyor.
Dün en düşük 7,8171, en yüksek 7,8694 seviyelerini gören dolar/TL, günü önceki kapanışın yüzde 0,2 altında 7,8362'den tamamladı.
Dolar/TL, yeni güne düşüşle başlamasının ardından saat 09.20 itibarıyla önceki kapanışın yaklaşık yüzde 0,1 altında 7,8260'tan işlem gördü.
Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,1 düşüşle 9,5210'dan, sterlin/TL de yüzde 0,1 değer kaybıyla 10,5320'den satıldı.
16 Aralık güncel döviz kurları
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
|
SALI
|
ÇARŞAMBA
|
|
|
Alış
|
Satış
|
Alış
|
Satış
|
ABD Doları
|
7,8500
|
7,8510
|
7,8140
|
7,8150
|
Avro
|
9,5340
|
9,5350
|
9,5310
|
9,5320
|
Sterlin
|
10,4760
|
10,5290
|
10,5430
|
10,5960
|
İsviçre Frangı
|
8,8240
|
8,8680
|
8,8010
|
8,8450
|
ANKARA
|
ABD Doları
|
7,8200
|
7,9000
|
7,7840
|
7,8640
|
Avro
|
9,4940
|
9,5740
|
9,4910
|
9,5710
|
Sterlin
|
10,4160
|
10,6260
|
10,4830
|
10,6930