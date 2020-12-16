Dolar/TL, bugüne yükselişle başlamasının ardından 7,8150 seviyesinde işlem görüyor.

Dün en düşük 7,8171, en yüksek 7,8694 seviyelerini gören dolar/TL, günü önceki kapanışın yüzde 0,2 altında 7,8362'den tamamladı.

Dolar/TL, yeni güne düşüşle başlamasının ardından saat 09.20 itibarıyla önceki kapanışın yaklaşık yüzde 0,1 altında 7,8260'tan işlem gördü.

Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,1 düşüşle 9,5210'dan, sterlin/TL de yüzde 0,1 değer kaybıyla 10,5320'den satıldı.

16 Aralık güncel döviz kurları

İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle: