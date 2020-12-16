Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,26 azalışla 466,80 liradan tamamladı.

İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 756,00 lira, Cumhuriyet altını 3.096,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,26 düşüşle 466,80 liradan işlem gördü.

Peki, altın fiyatları ne kadar oldu?

Gram altın alış fiyatı 466 lira 60 kuruşken satışı ise 466 lira 80 kuruş. Çeyrek altının ise alış fiyatı 751 lira satış fiyatı ise 756 lira. Peki, gram altın, çeyrek altın, cumhuriyet altını fiyatı ne kadar? 16 Aralık2020 güncel altın fiyatları…

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle: