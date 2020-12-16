Tarladan pamuk değil, levrek hasat ediyorlar
Milas'ta halkın geçim kaynağı tarım ancak onlar tarlalarından pamuk değil, levrek hasat ediyor. Türkiye'deki tarla balıkçılığının büyük kısmı Muğla'nın Milas ilçesinde yapılıyor.
Onlar karada deniz balığı üretiyorlar. Milas'ta artezyen kuyulardan çıkan su tuzlu olunca yöre halkı da tarlada balık yetiştirmeye başladı. Tarıma elverişli olmayan arazileri bu şekilde değerlendirdiler.
Karada balık yetiştirmenin avantajları da var. Denize göre daha korunaklı ve istilacı balık tehlikesi yok.
Milas‘ın Yaşyer, Avşar, Savran, İçme, Ekinanbarı, Karakemer mahallelerinde toprak havuz işletmeleri bulunuyor.
Havuzlarda levrek ve çipura yetiştiriliyor
Bölgede 9 bin tona ulaşan üretim kapasitesi, salgın sebebiyle 3 bin tonlara kadar düştü.
Tarla balıkları, hem verimli alüvyon toprağı hem de deniz suyuyla lezzetleniyor.
Havuzlarda genellikle levrek ve çipura yetiştiriliyor. Balıklar kilogramı 45 liradan alıcı buluyor.
Haber: Duygu Tuncer
Kamera: Serhat Alabuğa