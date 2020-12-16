Onlar karada deniz balığı üretiyorlar. Milas'ta artezyen kuyulardan çıkan su tuzlu olunca yöre halkı da tarlada balık yetiştirmeye başladı. Tarıma elverişli olmayan arazileri bu şekilde değerlendirdiler.

Karada balık yetiştirmenin avantajları da var. Denize göre daha korunaklı ve istilacı balık tehlikesi yok.

Milas‘ın Yaşyer, Avşar, Savran, İçme, Ekinanbarı, Karakemer mahallelerinde toprak havuz işletmeleri bulunuyor.

Havuzlarda levrek ve çipura yetiştiriliyor

Bölgede 9 bin tona ulaşan üretim kapasitesi, salgın sebebiyle 3 bin tonlara kadar düştü.

Tarla balıkları, hem verimli alüvyon toprağı hem de deniz suyuyla lezzetleniyor.

Havuzlarda genellikle levrek ve çipura yetiştiriliyor. Balıklar kilogramı 45 liradan alıcı buluyor.

Haber: Duygu Tuncer

Kamera: Serhat Alabuğa