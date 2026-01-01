Hafif Kar Yağışlı -4.7ºC Ankara
Ekonomi
AA 01.01.2026 11:03

Euro ile dış ticaret 5 yılda 1 trilyon doları aştı

Türkiye'nin euroyla ihracatı yaklaşık 5 yılda toplam 579,7 milyar dolar, ithalatı 474,7 milyar dolar olurken bu dönemde söz konusu para birimiyle ticaret hacmi 1 trilyon doları aştı.

Euro ile dış ticaret 5 yılda 1 trilyon doları aştı

Avrupa Birliği (AB) üyesi 27 ülkeden 21'inin resmi para birimi olarak kullanılan euro, 1 Ocak 1999'da "kaydi" olarak yürürlüğe girdi.

Üç yıllık geçiş sürecinin ardından günlük yaşamda da tedavüle sokulan bu para birimi, 1 Ocak 2002'de banknot ve bozuk para olarak piyasaya sürüldü ve günlük işlemlerde kullanılmaya başlandı.

Halihazırda Almanya, Avusturya, Belçika, Bulgaristan, Estonya, Finlandiya, Fransa, Hollanda, İrlanda, İspanya, İtalya, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY), Letonya, Litvanya, Lüksemburg, Malta, Portekiz, Slovakya, Slovenya, Yunanistan ve Hırvatistan'ın kullandığı euro, bugün itibarıyla 27 yılı geride bıraktı.

Türk lirasının yanı sıra diğer para birimleriyle ticarete özel önem veren Türkiye'nin, dolar ve euro başta olmak üzere, farklı para birimleriyle ticaretinde yıllar içinde yaşanan artış dikkati çekti.

Euroyla ticaret hacmi 2024'te 226,5 milyar dolar oldu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre euroyla ihracat 2021'de 103,7 milyar dolara, ithalat 78,8 milyar dolara yükseldi. Bu dönemde söz konusu para birimi cinsinden ticaret hacmi 182,5 milyar dolar oldu.

Türkiye, 2022'de euroyla 113,7 milyar dolarlık ihracata imza atarken ithalat tutarı 88,1 milyar dolara çıktı. Böylece bu para birimiyle anılan dönemdeki ticaret hacmi 201,8 milyar dolara ulaştı.

euroyla ticaret 2023'te hız kazandı. Bu para birimiyle söz konusu dönemde 117,8 milyar dolarlık ihracat, 103,9 milyar dolarlık ithalat gerçekleştirildi. Ülkenin euroyla ticaret hacmi 2023'te 221,7 milyar dolara çıktı.

Türkiye'nin 2024'te euro ile gerçekleştirdiği ihracat 122,7 milyar dolara yükselirken ithalat 103,8 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Böylece euroyla yapılan dış ticaretin hacmi 226,5 milyar dolar oldu.

- Yaklaşık 5 yılda euroyla toplam ticaret 1 trilyon doları aştı

Euroyla ihracat 2025'in 11 ayında 121,9 milyar dolar, ithalat 100,1 milyar dolar oldu. Aynı dönemde ticaret hacmi 222,1 milyar dolara yaklaştı.

Böylece Türkiye'nin euroyla ihracatı yaklaşık 5 yılda 579,7 milyar doları, ithalatı 474,7 milyar doları aştı. Bu dönemde euroyla toplam ticaret hacmi 1 trilyon 54,4 milyar dolara ulaştı.

