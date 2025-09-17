Açık 27.5ºC Ankara
AA 17.09.2025 14:06

Euro Bölgesi'nde yıllık enflasyon ağustosta yüzde 2 oldu

Euro Bölgesi'nde enflasyon ağustosta geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 2 arttı.

Euro Bölgesi'nde yıllık enflasyon ağustosta yüzde 2 oldu
[Fotograf: AA]

Avrupa İstatistik Ofisi, Euro Bölgesi ve Avrupa Birliği'nin (AB) ağustos ayı enflasyon nihai verilerini açıkladı.

Buna göre, Euro Bölgesi'nde enflasyon ağustosta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2 arttı. Enflasyon, temmuz ayına göre ise yüzde 0,1 artış gösterdi.

Piyasa beklentisi, enflasyonun ağustosta yıllık bazda yüzde 2,1, aylık bazda yüzde 0,2 arttığı yönündeydi. Euro Bölgesi'nde ağustosta çekirdek enflasyon ise yıllık bazda yüzde 2,3, aylık bazda yüzde 0,3 arttı.

Sektörler özelinde değerlendirildiğinde, yıllık bazda en yüksek fiyat artışı yüzde 1,44 ile hizmetler sektöründe gerçekleşti. Bunu, yüzde 0,62 ile gıda, alkol ve tütün ürünleri, yüzde 0,18 ile enerji dışı sanayi ürünleri sektörü izledi.

AB'de ise enflasyon ağustosta yıllık yüzde 2,4 olarak ölçüldü. Bölgede aylık enflasyon yüzde 0,2 olarak gerçekleşti. Enflasyon ağustosta geçen yılın aynı ayına göre Almanya'da yüzde 2,1, Fransa'da yüzde 0,8, İtalya'da yüzde 1,6 ve İspanya'da yüzde 2,7 arttı.​​​​​​​

Avrupa Merkez Bankasının enflasyon hedefi orta vadede yüzde 2.​​​​​​​​​​​​​​

