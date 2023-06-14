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Ekonomi
AA 14.06.2023 12:54

Euro Bölgesi'nde sanayi üretimi nisanda yükseldi

Euro Bölgesi'nde sanayi üretimi, nisanda bir önceki aya göre yüzde 1 arttı.

Euro Bölgesi'nde sanayi üretimi nisanda yükseldi
[Fotograf: Reuters]

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği (AB) ve Euro Bölgesi'nin nisan ayı mevsimsellikten arındırılmış sanayi üretim verilerini açıkladı.

Buna göre, Euro Bölgesi'nde sanayi üretimi, nisanda mart ayına kıyasla yüzde 1, Nisan 2022'ye göre de yüzde 0,2 artış gösterdi.

AB'de ise sanayi üretimi, nisanda bir önceki aya kıyasla yüzde 0,7, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 0,1 yükseldi.

Nisanda AB ülkeleri arasında aylık bazda sanayi üretiminde en fazla artış yüzde 21,5 ile İrlanda'da, yüzde 2,8 ile Litvanya'da ve yüzde 1,4 ile İsveç'te belirlendi. En fazla düşüş ise yüzde 7,9 ile Slovenya'da, yüzde 5,5 ile Portekiz'de ve yüzde 3,5 ile Hollanda'da tespit edildi.

​​​​​​​Sanayi üretimi yıllık bazda ise en fazla yüzde 22,5 ile İrlanda'da, yüzde 14,3 ile Malta'da, yüzde 12,2 ile Danimarka'da artarken, Estonya'da yüzde 15,1, Hollanda'da yüzde 12,8 ve Bulgaristan'da yüzde 12,5 geriledi.

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