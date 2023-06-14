Toplanan inek sütü miktarı yüzde 2,4 arttı

Türkiye İstatistik Kurumu, nisan ayına ilişkin süt ve süt ürünleri üretimi verilerini açıkladı.

Açıklamada, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen bölgelerden sağlıklı veri ve bilgi elde edilememesi nedeniyle söz konusu istatistiklerin üretiminde geçici bazı uygulamalara gidildiği ifade edildi.

Bültene göre, toplanan inek sütü miktarı, nisanda yıllık bazda yüzde 2,4 yükselerek 879 bin 602 tona ulaştı.

Toplanan inek sütü miktarı ocak-nisan döneminde de geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 3,5 artarak 3 milyon 458 bin 813 tona çıktı.

Ticari süt işletmelerince yapılan içme sütü üretimi, nisanda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 0,7 artışla 122 bin 660 ton oldu. Ocak-nisan döneminde de içme sütü üretimi yıllık bazda yüzde 8,2 artarak 539 bin 368 tona yükseldi.

Yoğurt üretimi yüzde 7,1 azaldı

Nisanda geçen yılın aynı ayına göre ticari süt işletmeleri tarafından yapılan yoğurt üretimi yüzde 7,1 azalarak 88 bin 611 tona, ocak-nisan döneminde yıllık bazda yüzde 0,1 düşüşle 361 bin 89 tona geriledi.

İnek peyniri üretimi nisanda yıllık yüzde 2 artarak 61 bin 755 tona, ocak-nisan döneminde de yüzde 6,2 artışla 250 bin 650 tona çıktı.

Tereyağı üretimi 7 bin 873 tona geriledi

Nisanda ayran üretimi de yüzde 19,6 artışla 65 bin 243 tona yükselirken tereyağı üretimi yüzde 16,5 gerileyerek 7 bin 873 tona indi.

Ocak-nisan döneminde ise ayran üretimi yüzde 5,6 artarak 240 bin 421 tona çıkarken tereyağı üretimi yüzde 23,4 azalarak 30 bin 864 tona geriledi.

Martta 911 bin 760 ton olan ticari süt işletmelerince toplanan inek sütü miktarı nisanda yüzde 3,5 azalarak 879 bin 602 ton oldu.

Aynı dönemde 138 bin 678 ton olan içme sütü üretimi de yüzde 11,6 azalışla 122 bin 660 ton olarak gerçekleşti.