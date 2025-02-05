‘Etkili’ servis tuzağına düşmemek çok kolay

İnternet ve arama motorları insanların hayatını çok kolaylaştırdı ancak dikkat edilmediğinde düşülebilecek bazı tuzakları da beraberinde getirdi.

Bunların başında ise arama sonuçlarının ilk basamaklarının ‘reklamlara’ yer verilmesi geliyor. Bu da arama sonuçlarına dikkat edilmemesi durumunda, kolayca tuzağa düşülmesine neden olabiliyor.

İlk satırlardaki ‘etkili’ servisler

Türkiye’de yasalar gereği üreticiler, tüketicinin kullanımından ya da üretimden kaynakları sorunları çözmek için, yetkili servis ağı kurmak zorunda. Ancak internette arama yapıldığında yetkili olmayan servislerin isimleri ilk sıralarda çıkabiliyor.

Bazen tabelalar da internet reklamlarında da ‘etkili’ servis gibi yanıltıcı ifadeler kullanılabiliyor. Bu da tüketicinin yetkili olmayan bir yerde ürününü tamir ettirmeye çalışırken mağdur olmasına, kimi zaman da maddi zarar görmesine neden oluyor.

Hem denetim hem önlem

Yetkili olmayan bir firma tarafından sözgelimi elektronik bir ürün açılırsa, bu defa garanti koşulları da bozulmuş oluyor.

Ticaret Bakanlığı, bu tür mağduriyetlerin önüne geçilmesi için vatandaşlardan gelen şikayetleri değerlendiriyor ve yetkisiz firmalara ceza kesiyordu. Ancak daha geniş kapsamlı bir fayda için servis.go.tr sitesi hazırlandı.

Bu site, üretici firmalar ile yetkili servislerine ait bilgileri, hatasız ve reklamsız bir şekilde vatandaşın ulaşmasını sağlıyor.

30 binden fazla firma kayıtlı

2024 yılında servis.gov.tr’ye katıylı toplam aktif firma sayısı 29 bin 844 olarak gerçekleşmişti. Ocak ayında ise yeni kayıtlarla firma sayısı 30 bin 20’ye yükseldi.

2024 sonunda 54 bin 414 olan aktif yetkili servis sayısı da 54 bin 795’e yükseldi. Türkiye’nin her yerinden hemen hemen tüm firmaların yetkili servislerini bulabilmek, adres ve iletişim bilgilerini alabilmek mümkün hale geldi.

2,5 milyon kişi yararlandı

Siteyi 2024 sonuna kadar 2 milyon 488 bin 914 kişi ziyaret etmişti. Ocak ayında bu rakam daha da arttı ve 2 milyon 556 bin 199 tüketici, siteyi ziyaret ederek yetkili servis bilgilerine ulaştı.

Servis.gov.tr’nin henüz bir mobil uygulaması bulunmuyor ancak web tabanlı olduğu için mobil cihazlardan da rahatlıkla ulaşım sağlanabiliyor.