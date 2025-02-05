Çok Bulutlu -0.2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ekonomi
AA 05.02.2025 06:19

Çin, ABD'yi Dünya Ticaret Örgütü'ne şikayet etti

Çin, ABD Başkanı Donald Trump'ın Çin ürünlerine ek tarife getirme kararı nedeniyle Dünya Ticaret Örgütüne (DTÖ) şikayette bulundu.

Çin, ABD'yi Dünya Ticaret Örgütü'ne şikayet etti
[Fotograf: Reuters]

Çin Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamada, ABD'nin Çin ürünlerine tek taraflı ek tarife getirmesinin DTÖ kurallarını ihlal ettiği ve örgütün uyuşmazlık mekanizmasına şikayet başvurusunda bulunulduğu duyuruldu.

Washington'ın kararının tek taraflılığın ve ticari korumacılığın tipik bir örneği olduğu savunulan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"ABD'nin adımı, çok taraflı ticaret sistemi ile sanayi ve tedarik zincirlerinin istikrarına zarar vermiş, Çin-ABD ekonomik ve ticari işbirliğinin temelini aşındırmıştır."

ABD'nin sürekli olarak tek taraflılığı çok taraflılığa tercih ettiği ancak Çin'in bu tutuma karşı çıktığının vurgulandığı açıklamada, çok taraflı ticaret sistemini korumak ve uluslararası ticaretin düzenli ve istikrarlı gelişimini sürdürmek üzere DTÖ üyeleri ile birlikte çalışmaya hazır olunduğu kaydedildi.

ABD, Çin'e yüzde 10 ek gümrük vergisi getirmişti

ABD Başkanı Trump, 1 Şubat'ta imzaladığı kararnameyle Kanada ve Meksika'dan yapılan ithalata yüzde 25, Çin'den yapılan ithalata ise yüzde 10 ek gümrük vergisi getirmişti.

Beyaz Saraydan yapılan açıklamada, Çin'e yönelik gümrük vergisi artışının gerekçesi olarak, Çinli yetkililerin, sentetik afyonun hammaddesi fentanil ve öncü kimyasallarının ABD'ye akışını kontrol etmekte başarısız olması gösterilmişti.

Açıklamada ayrıca Çin'in, "fikri mülkiyet hırsızlığı, zorla teknoloji transferi ve diğer makul dışı davranışlarının" yanı sıra "terör izleme listesindeki kişiler dahil Çin'den düzensiz göçün artması" da ilave verginin sebepleri arasında sayılmıştı.

Trump, Kanada ve Meksika'ya getirilen vergilerin yürürlüğe girmesini, bu ülkelerin sınır kontrollerini sıkılaştırması karşılığında 1 ay ertelediğini duyurmuş, ancak Çin'e yönelik bir erteleme yapılmamıştı.

Çin hükümeti, Trump'ın tarife artışına karşı bugün bir dizi tedbiri duyurmuştu. ABD'den aralarında ham petrol, tarım ekipmanları, yüksek emisyonlu taşıtlar ve kamyonetlerin olduğu ürünlere yüzde 10, kömür ve doğal gaz ithalatına yüzde 15 ek gümrük vergisi getirileceği, bazı kritik madenlere ihracat kontrolü uygulanacağı bildirilmişti.

ABD'li internet şirketi Google hakkında antitekel soruşturması başlatılırken, ABD'li hazır giyim grubu PHV ve biyoteknoloji şirketi Illumina, "Çin şirketlerine yönelik ayrımcı uygulamaları" nedeniyle "güvenilmez varlık" listesine alınmıştı.

ETİKETLER
Çin ABD Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ)
Sıradaki Haber
Güneydoğu'dan yılın ilk ayında 988,8 milyon dolarlık ihracat
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
07:05
İsrail'de skandal tasarı: Gazze halkını göçe zorlama planı mecliste
06:58
ABD USAID çalışanlarını idari izne çıkaracak
06:55
ABD Posta Servisi, Çin'den gelen kolilerinin sevkiyatını askıya aldı
06:53
Katil Netanyahu ABD'de "Gazze'deki işi bitirmeleri" gerektiğini savundu
06:46
Trump’ın Gazze planına Hamas’tan tepki: Kaos ve gerginlik yaratma reçetesi
06:37
Suudi Arabistan'dan Trump'a yanıt: Filistin Devleti olmadıkça İsrail ile ilişki tesis etmeyceğiz
Kar geliyor: İşte yağış beklenen 19 il...
Kar geliyor: İşte yağış beklenen 19 il...
FOTO FOKUS
Filistin destekçileri, soykırımcı Netanyahu ile Trump'ı protesto etti
Filistin destekçileri, soykırımcı Netanyahu ile Trump'ı protesto etti
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ