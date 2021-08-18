Eti Maden, ASPİLSAN ve ASELSAN ile imzalanan iş birliği sözleşmesi hakkında açıklama yaptı.

Açıklamada, 15'inci Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nda (IDEF 2021) imzalanan sözleşme kapsamında, Kırka Bor İşletme Müdürlüğünde deneme üretimleri yapılan lityum karbonatın, ASPİLSAN tarafından üretilecek lityum iyon bataryalarda kullanılacağı bilgisi verildi.

Deneme üretimleri tamamlanan bataryaların ASELSAN tarafından sahadaki uygulamalarda kullanılacağı anlatılan açıklamada, "Bu iş birliği protokolüyle ülkemizin üç büyük kuruluşunun bilgi ve denetimiyle ham maddeden nihai ürüne kadarki sürece yönelik teknolojinin geliştirilmesi sağlanacaktır" denildi.

Sanayinin farklı alanlarında da kullanılabilecek

Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğünün Kırka tesislerinde üretilen bor ürünlerinin sıvı atıklarından lityum karbonat üretimine yönelik pilot uygulamaları geçen yıl aralıkta başladı. Bu kapsamda yılda 10 ton olarak üretilecek lityum karbonat, batarya olmak üzere sanayinin farklı alanlarında da kullanılabilecek.

Yıllık 600 ton lityum karbonat üretimi yapılacak endüstriyel tesis için çalışmalar sürerken, bu üretimle Türkiye'nin ithalat yoluyla karşılanan lityum karbonat ihtiyacının yarısının karşılanması hedefleniyor.

Eti Maden

Eti Maden