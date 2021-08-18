Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yeşil ekonomide geride kalmamak için tedbir alacağız, yeşil büyümeye ağırlık vereceğiz" açıklamasını yapmıştı. Bunun ardından Türkiye yeşil mutabakata uyum sürecine hız verdi. Peki, yeşil ekonomi Türkiye'ye nasıl fırsatlar sunuyor?

TOBB ETÜ Öğretim Görevlisi Ali Oğuz Diriöz, Türk firmalarının uluslararası anlamda rekabetçi olabilmesi için iyi bir fırsat olduğunu söyledi.

"Türkiye ve Avrupa Birliği ilişkilerine yeni bir dinamizm kazandırması adına da ben bunu bir fırsat olarak görüyorum."

"Firmalar yol haritası çizmeli"

Uzmanlar, firmaların da ilgili kurumlar yoluyla yol haritası çizmesini tavsiye ediyor.

Diriöz, "İlgili kurumlarla da bir an evvel iletişim haline geçip, özel sektörle de TOBB olsun, TÜSİAD olsun çeşitli iş birliği, işverenlerle veya sanayi kuruluşlarının temsilcileri ile de iletişim haline geçiyor olması lazım" dedi.

Yeşil dönüşüme ayak uyduramayan firmaların birçok sektörde yatırım almakta güçlük çekebileceği ifade ediliyor.