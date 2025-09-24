Açık 28ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ekonomi
TRT Haber 24.09.2025 12:46

Esnafa erken emeklilik yolda

Bağkur'da emeklilik için gerekli olan 9 bin prim gün sayısı 7 bin 200 güne indirilecek. Düzenleme için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı çalışmalara başlayacak.

Esnafa erken emeklilik yolda

Bağkur'lu esnafın prim günü düşecek, daha erken emekli olmaları sağlanacak.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, düzenleme için Hazine ve Maliye Bakanlığı ile çalışmalara başlanacağını bildirdi.

Böylece SSK ve Bağkur'luların emeklilik prim gün süresi eşitlenmiş olacak.

Hazine ve Maliye Bakanlığı ile ortak yürütülecek sürecin gelecek yılın ilk yarısında tamamlanması hedefleniyor.

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğretim Görevlisi Tarkan Zengin, konuya ilişkin TRT Haber'e yaptığı değerlendirmede şunları kaydetti;

Bağkur'lu esnafların prim ödeme gün sayısının düşürülmesi AK Parti’nin seçim beyannamesinde vardı. Bağkur'luların emekli olması için gereken 9 bin gün iş günü primlerinin 7 bin 200 güne indirilmesine ilişkin düzenleme yapılacaktı. Bu konu emekli olmak için prim gün sayısının eşitlenmesi noktasında Bağkur'lu esnafın temel beklentilerinden biriydi.

Hangi meslek gruplarının buradan yararlanacağı, kapsama kimlerin gireceği elbette yapılacak ayrıntılı çalışmada ortaya çıkacaktır. Bütün Bağkur'luları ve belli meslek grubunu mu kapsayacak zamanla netleşecek.
 

ETİKETLER
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Emekli Hazine ve Maliye Bakanlığı
Sıradaki Haber
Türkiye Innovation Week, binlerce katılımcıyı ağırlayacak
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
14:24
Küresel ham çelik üretimi arttı
14:24
Rusya: ABD ile ilişkilerin iyileştirilmesi süreci yavaş ve verimli değil
14:22
Makine ihracatı 18,5 milyar dolara ulaştı
14:05
Hac kayıt güncelleme işlemleri 30 Eylül'e kadar uzatıldı
13:35
Numan Kurtulmuş: Cumhurbaşkanı'mızın BM konuşması tarihi niteliktedir
13:40
TRT Bil Bakalım'dan "Ahilik" konulu özel etkinlik
Van-İran sınırında inşa edilen güvenlik duvarının 204 kilometresi tamamlandı
Van-İran sınırında inşa edilen güvenlik duvarının 204 kilometresi tamamlandı
FOTO FOKUS
Küresel Kararlılık Filosu’na İHA ile saldırı düzenlendi
Küresel Kararlılık Filosu’na İHA ile saldırı düzenlendi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ