Haber Giriş: 11 Aralık 2020 Cuma 20:09Son Güncelleme: Kaynak: AA
Esnaf ve sanatkarlara 40,3 milyar lira faiz indirimli kredi kullandırıldı
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "2020 yılı içinde, geçen yıllardan devirler hariç 962 bin 302 esnaf ve sanatkarımıza 40,3 milyar TL tutarında faiz indirimli kredi kullandırılmıştır." dedi.
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Etiketler: Ticaret Bakanlığı Ruhsar Pekcan
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