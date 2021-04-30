Esnaf ve Sanatkarlar ile Gerçek Kişi Tacirlere Koronavirüs Salgını Nedeniyle Verilecek Destekler Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, daha önce 3 ay olarak açıklanan aylık 1000 liralık hibe desteğinin süresi bir ay daha uzatılarak 4 aya çıkarıldı.

Kira destek süresi 4 aya yükseltildi

Destekten yararlananlardan iş yerleri kira olanlara, büyükşehirlerde aylık 750 lira, diğer illerde aylık 500 lira şeklinde uygulanan kira desteğinin süresi de 3 aydan 4 aya yükseltildi.

Karar hükümlerini Ticaret Bakanı yürütecek.

