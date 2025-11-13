Parçalı Bulutlu 12.4ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ekonomi
AA 13.11.2025 13:39

Eski tip ehliyet, sigorta ve hasar süreçlerinde hak kaybına yol açabilir

Türkiye Sigorta Birliği (TSB), sürücülere geçerliliği sona eren eski tip sürücü belgelerini yenilememe durumunda olası bir olumsuzlukta, sigorta işlemleri ve hasar süreçlerinde hak kayıpları yaşanabileceği uyarısında bulundu.

Eski tip ehliyet, sigorta ve hasar süreçlerinde hak kaybına yol açabilir

Birlikten yapılan açıklamada, TSB, sürücülere geçerliliği sona eren eski tip sürücü belgelerini yenilemeleri çağrısı yaptı.

Eski tip ehliyetle olası bir olumsuzlukta, sigorta işlemleri ve hasar süreçlerinde hak kayıplarının yaşanabileceği vurgulanan açıklamada, "6495 sayılı Kanun ve Karayolları Trafik Kanunu’nda yapılan düzenlemeler uyarınca, 1 Ocak 2016 tarihinden itibaren yeni tip sürücü belgeleri verilmeye başlanmış, eski tip sürücü belgelerinin değiştirilmesi için tanınan süre 31 Ekim 2025 tarihinde sona ermiştir." ifadelerine yer verdi.

Açıklamada, 1 Kasım 2025 tarihi itibarıyla eski tip sürücü belgelerinin geçerliliğinin bulunmadığı, bu tarihten sonra söz konusu belgelerle araç kullanılması halinde, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun 39/3 maddesi uyarınca işlem yapılacağı ve sürücü belgelerinin geri alınacağı hatırlatıldı.

Trafik güvenliği ve sigorta süreçlerinde olası mağduriyetlerin önüne geçilmesi için sürücülere uyarıda bulunulan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Trafik güvenliğinin korunması, sigorta işlemleri ve hasar süreçlerinde hak kaybı yaşanmaması açısından, sürücülerimizin geçerliliği sona eren eski tip sürücü belgelerini yeni tip sürücü belgeleriyle değiştirmeleri büyük önem taşımaktadır.”

ETİKETLER
Sigorta Ehliyet
Sıradaki Haber
Rekabet Kurulu firmalara 10 ayda yaklaşık 11,5 milyar lira ceza kesti
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
16:43
"İmamoğlu suç örgütü" iddianamesi: Kreş yardımı adı altında rüşvet iddiası
16:43
Şam Ulusal Müzesi'nde soygun: 6 heykel çalındı
16:23
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Asya Kalkınma Bankası Başkanı Kanda'yı kabul etti
16:18
İşgalci İsrail, Lübnan'ın güneyinde bir araca İHA saldırısı düzenledi
16:16
Katil İsrail’in Gazze’deki saldırılarında can kaybı 69 bin 187’ye yükseldi
16:10
Hindistan'da düğün kameramanı, damadı bıçaklayan kişinin tespitine dron ile yardım etti
Manyas Kuş Cenneti'nde gün batımı
Manyas Kuş Cenneti'nde gün batımı
FOTO FOKUS
MKE’den Afrika çıkarması: Yeni sözleşmeler yolda
MKE’den Afrika çıkarması: Yeni sözleşmeler yolda
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ