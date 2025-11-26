Parçalı Bulutlu 15ºC Ankara
Ekonomi
AA 26.11.2025 16:27

ESK: Et fiyatlarındaki spekülatif fiyat hareketlerine karşı tüm tedbirler alındı

Et ve Süt Kurumu (ESK), piyasada meydana gelebilecek spekülatif fiyat hareketlerinin önüne geçmek için tüm imkan ve yetkilerle süreci yakından izlediklerini ve gerekli tüm tedbirleri aldıklarını bildirdi.

ESK: Et fiyatlarındaki spekülatif fiyat hareketlerine karşı tüm tedbirler alındı

ESK'den, son günlerde et piyasasında gözlenen fiyat dalgalanmalarına ilişkin açıklama yapıldı.

Tedbirlere ilişkin bilgi verilen açıklamada, "Kurumumuz, piyasada meydana gelebilecek spekülatif fiyat hareketlerinin önüne geçmek için tüm imkan ve yetkileriyle süreci yakından izlemekte ve gerekli tüm tedbirleri almaktadır. Bu çerçevede, ESK tarafından yıl sonu, ramazan ayı öncesi ve ramazan ayı boyunca olan dönemi kapsayacak şekilde, tüm tedarik planlamaları tamamlanmış, arz güvenliğinin sağlanması için gerekli operasyonel hazırlıklar yapılmıştır." değerlendirmesinde bulunuldu.

"Regülasyon faaliyetlerimiz kararlılıkla sürdürülecek"

Söz konusu tedbirler kapsamında elde edilen karkas etlerin, ESK marketlerine, PERDER (Gıda ve İhtiyaç Maddeleri Perakendeciler Derneği) üyesi marketlere, Tarım Kredi Kooperatif marketlerine, yemek firmalarına ve et sanayicilerine ulaştırılmaya devam edileceği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Üreticilerimizden tüketicilerimize kadar tüm paydaşlarımızın bu süreçte herhangi bir mağduriyet yaşamaması, et piyasasındaki istikrarlı yapının korunması için regülasyon faaliyetlerimiz kararlılıkla sürdürülecektir."

Et ve Süt Kurumu
