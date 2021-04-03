Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Twitter hesabından Ertuğrul Gazi Gemisi ile ilgili bir paylaşım yaptı.

Paylaşımda, "Ülkemizin FSRU'su Ertuğrul Gazi, Türk Uluslararası Gemi Sicili'ne kaydedilerek, şanlı bayrağımızı astı. Hint Okyanusu'nu aşan Ertuğrul Gazi bu ay içerisinde karasularımıza giriş yapacak. Heyecanla bekliyoruz. Hayırlı olsun" sözlerini kullandı.