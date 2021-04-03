Haber Giriş: 3 Nisan 2021 Cumartesi 17:46Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ertuğrul Gazi Gemisi bu ay Türkiye kara sularına giriş yapacak
Türkiye'nin ilk yüzer LNG depolama ve gazlaştırma gemisi (FSRU) Ertuğrul Gazi, bu ay içinde Türkiye kara sularına giriş yapacak.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Twitter hesabından Ertuğrul Gazi Gemisi ile ilgili bir paylaşım yaptı.
Paylaşımda, "Ülkemizin FSRU'su Ertuğrul Gazi, Türk Uluslararası Gemi Sicili'ne kaydedilerek, şanlı bayrağımızı astı. Hint Okyanusu'nu aşan Ertuğrul Gazi bu ay içerisinde karasularımıza giriş yapacak. Heyecanla bekliyoruz. Hayırlı olsun" sözlerini kullandı.
Etiketler: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Fatih Dönmez
Sıradaki Haber
Fatih Sondaj Gemisi'nin hedefi yeni rezervler
Yükleniyor lütfen bekleyiniz