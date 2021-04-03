Türkiye'nin milli sondaj gemisi Fatih, Karadeniz açıklarında 320 milyar metreküp doğal gaz rezervi keşfetmişti. Yeni başarılara imza atmak için bölgedeki sondaj çalışmalarını sürdürüyor.

Fatih Sondaj Gemisi, Türkali-1 Kuyusu'ndaki çalışmalarını tamamladı. Bunun ardından 53 gün boyunca da Türkali-2'de sondaj faaliyetleri yürüttü.

Sonraki durağı Amasra-1 Kuyusu

Türkali-2'de ulaşılan su derinliği 2 bin 135 metreydi, son durumda ise derinlik 3 bin 950 metreyi buldu.

Fatih Sondaj Gemisi'nin bir sonraki durağı, Kuzey Sakarya Gaz Sahası'ndaki "Amasra-1" Kuyusu olacak.

Geminin hazırlıkları, bölgedeki yeni sondaj çalışması öncesi Filyos Limanı'nda sürüyor.