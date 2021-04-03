Haber Giriş: 3 Nisan 2021 Cumartesi 15:34Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Fatih Sondaj Gemisi'nin hedefi yeni rezervler
Karadeniz açıklarında 320 milyar metreküp doğal gaz rezervi keşfeden Fatih Sondaj Gemisi görevini sürdürüyor. Türkali-1 Kuyusu'ndaki çalışmalarını tamamlayan sondaj gemisi, Türkali-2'de de 3 bin 950 metre derinliğe ulaştı.
Türkiye'nin milli sondaj gemisi Fatih, Karadeniz açıklarında 320 milyar metreküp doğal gaz rezervi keşfetmişti. Yeni başarılara imza atmak için bölgedeki sondaj çalışmalarını sürdürüyor.
Fatih Sondaj Gemisi, Türkali-1 Kuyusu'ndaki çalışmalarını tamamladı. Bunun ardından 53 gün boyunca da Türkali-2'de sondaj faaliyetleri yürüttü.
Sonraki durağı Amasra-1 Kuyusu
Türkali-2'de ulaşılan su derinliği 2 bin 135 metreydi, son durumda ise derinlik 3 bin 950 metreyi buldu.
Fatih Sondaj Gemisi'nin bir sonraki durağı, Kuzey Sakarya Gaz Sahası'ndaki "Amasra-1" Kuyusu olacak.
Geminin hazırlıkları, bölgedeki yeni sondaj çalışması öncesi Filyos Limanı'nda sürüyor.
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