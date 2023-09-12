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Ekonomi
AA 12.09.2023 10:01

Erkan: İhracatçılarımızın finansmana erişimine öncelik veriyoruz

TCMB Başkanı Erkan, "Dezenflasyona geçiş sürecinde cari dengeye katkı sağlayan ihracatçılarımızın finansmana erişimine öncelik veriyoruz. İstihdam ve ihracattaki artışa önemli katkı sağlayan KOBİ'lerin reeskont kredilerindeki payının artmasını destekleyici uygulamalara devam edeceğiz." dedi.

Erkan: İhracatçılarımızın finansmana erişimine öncelik veriyoruz

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Hafize Gaye Erkan, ihracatçılara günlük reeskont kredisi limitini 3 milyar liraya yükseltilmesine ilişkin düzenlemeyi değerlendirdi.

Bakan Bolat: Reeskont kredileriyle ihracatçının yanında olmaya devam ediyoruz
Bakan Bolat: Reeskont kredileriyle ihracatçının yanında olmaya devam ediyoruz

Erkan, dezenflasyonun en kısa sürede tesisi için seçici kredi sıkılaştırmasıyla birlikte yol haritalarını kararlılıkla uyguladıklarını söyledi.

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TİM Başkanı Gültepe: Limitlerin artırılmasıyla önemli bir sorunu aşmış oluyoruz

Dezenflasyona geçiş sürecinde cari dengeye katkı sağlayan ihracatçıların finansmana erişimine öncelik verdiklerini ifade eden Erkan, "İstihdam ve ihracattaki artışa önemli katkı sağlayan KOBİ'lerin reeskont kredilerindeki payının artmasını destekleyici uygulamalara devam edeceğiz." dedi.

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Hafize Gaye Erkan Merkez Bankası
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