Erkan: İhracatçılarımızın finansmana erişimine öncelik veriyoruz

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Hafize Gaye Erkan, ihracatçılara günlük reeskont kredisi limitini 3 milyar liraya yükseltilmesine ilişkin düzenlemeyi değerlendirdi.
Erkan, dezenflasyonun en kısa sürede tesisi için seçici kredi sıkılaştırmasıyla birlikte yol haritalarını kararlılıkla uyguladıklarını söyledi.
Dezenflasyona geçiş sürecinde cari dengeye katkı sağlayan ihracatçıların finansmana erişimine öncelik verdiklerini ifade eden Erkan, "İstihdam ve ihracattaki artışa önemli katkı sağlayan KOBİ'lerin reeskont kredilerindeki payının artmasını destekleyici uygulamalara devam edeceğiz." dedi.