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Ekonomi
AA 12.09.2023 09:42

Gıda Komitesi, dönemin ilk toplantısını yaptı

Gıda ve Tarımsal Ürün Piyasaları İzleme ve Değerlendirme Komitesi, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in ev sahipliğinde bu dönemin ilk toplantısını gerçekleştirdi.

Gıda Komitesi, dönemin ilk toplantısını yaptı

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in ev sahipliğindeki toplantıya, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı İbrahim Şenel ve ilgili kurumların temsilcileri katıldı.

Toplantıda, küresel ve yurt içi tarımsal emtia fiyatlarında yaşanan son gelişmeler ile Türkiye'nin 2023 yılı hasat sezonu gelişmeleri doğrultusunda stratejik tarımsal ürünlerin genel görünümü ve gıda fiyatlarının seyri üzerinde görüşmeler yapıldı.

Erken Uyarı Sistemi güçlendirilecek

Bu kapsamda, gıda fiyatlarında öngörülebilirliğin artırılması ve gerekli tedbirlerin daha etkin şekilde alınmasını teminen Erken Uyarı Sistemi'nin güçlendirilerek uygulanmasına devam edilmesi ile bazı tarımsal ürünlerde tüketici aleyhine muhtemel fiyat artışlarının önüne geçilebilmesi için ilgili kurumlar aracılığıyla gerektiğinde piyasada değerlendirmek üzere ürün tedarikinin yapılması hususlarına karar verildi.

Toplantıda, ilgili kurumların etkin bir koordinasyonla, gerektiğinde alt komite toplantıları çerçevesinde de olmak üzere çalışmalarına devam edeceği vurgulandı.

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Gıda Hazine ve Maliye Bakanlığı Mehmet Şimşek
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