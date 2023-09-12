BIST 100 güne yükselişle başladı

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 28,50 puan artışla ve yüzde 0,35 değer kazanarak 8.174,99 puana çıktı.

Bankacılık endeksi yüzde 0,19 ve holding endeksi yüzde 0,29 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 0,92 ile taş, toprak, tek gerileyen ise yüzde 0,48 ile turizm oldu.

Dün satıcılı bir seyir izleyen BIST 100 endeksi, günü yüzde 2,15 değer kaybıyla 8.146,49 puandan tamamladı.

Analistler, küresel pay piyasalarında, ABD teknoloji hisseleri öncülüğünde yaşanan yükselişin genele yayılmasıyla pozitif bir seyir izlendiğini ifade etti.