Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'ndan (EPDK) yapılan açıklamada, elektrik dağıtım şirketlerinin temsil ve ağırlama giderlerinin elektrik faturalarına yansıtıldığı haberlerinin yanıltıcı nitelikte olduğu belirtildi.

Söz konusu giderlerin özelleştirme öncesinde de bulunduğu açıklandı. EPDK, daha önce yapılan bir düzenlemeyle bu giderlere tavan ve limit getirildiğini belirtti.

Söz konusu giderlerin ana faaliyet konusu olan personel, bakım onarım, endeks okuma gibi giderlerden farklı değerlendirildiği açıklamada hatırlatıldı.