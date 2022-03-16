Haber Giriş: 16 Mart 2022 Çarşamba 11:48Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
EPDK'da "akaryakıt" toplantısı
[Fotoğraf: AA]
EPDK, akaryakıt sektörü temsilcileriyle bugün bir araya geliyor. Toplantıda sektörün sorunları dinlenecek, çözüm önerileri ele alınacak.
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanı Mustafa Yılmaz başkanlığındaki toplantı saat 15.00'te başlayacak.
Akaryakıt bayi ve dağıtıcılarının temsilcilerinin katılacağı toplantıda sektörün sorunları dile getirilecek, çözüm önerileri masaya yatırılacak.
Akaryakıt fiyatları içerisinde bayi ve dağıtıcı payına yönelik görüşlerin de toplantıda gündeme gelmesi bekleniyor.
Taşıt tanıma sistemi konusundaki önerilerin de değerlendirilmesi öngörülüyor.
Etiketler: EPDK
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