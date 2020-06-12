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'Enerjinin İpek Yolu' TANAP iki yaşında
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Trans Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı'nın (TANAP) ikinci yaşını kutladı.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Anadolu'yu bir uçtan bir uca geçerek enerjide merkez ülke olma hedefimize ve Azerbaycan-Türkiye kardeşliğine büyük bir katkı sunan TANAP iki yaşında. 'Enerjinin İpek Yolu' kardeşlik ve enerji saçmaya devam edecek. Hep birlikte nice senelere" sözlerini kullandı.
Anadolu'yu bir uçtan bir uca geçerek enerjide merkez ülke olma hedefimize ve Azerbaycan-Türkiye kardeşliğine büyük bir katkı sunan #TANAP iki yaşında.
"Enerjinin İpek Yolu" kardeşlik ve enerji saçmaya devam edecek.
Hep birlikte nice senelere...
Etiketler: trans anadolu doğal gaz boru hattı tanap iki yaşında Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih DönmezSon Güncelleme: 12 Haziran 2020 Cuma 21:54
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