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Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu 11 şirkete lisans verdi

Elektrik piyasasında 9 şirkete üretim, 1 şirkete tedarik lisansı veren Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), 5 şirketin tedarik, 2 şirketin üretim lisansını sonlandırdı.

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Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu 11 şirkete lisans verdi

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından, elektrik ve petrol piyasalarında faaliyet gösterecek 11 şirkete lisans verildi.

Farklı piyasalardaki 13 şirketin lisansı sona erdirilirken, LPG piyasasındaki 1 şirketin lisansına yeniden geçerlilik kazandırıldı.

EPDK'nin ilanı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, elektrik piyasasında 9 şirkete üretim, 1 şirkete tedarik lisansı verilirken, 5 şirketin tedarik ve 2 şirketin üretim lisansı sonlandırıldı.

Petrol piyasasında 1 şirkete madeni yağ lisansı verildi. Aynı piyasada 2 şirketin madeni yağ, 1 şirketin rafinerici ve 1 şirketin de biyodizel işleme lisansı sona erdirildi.

Ayrıca, doğalgaz piyasasında 1 şirketin LNG iletim, 1 şirketin de toptan satış lisansı iptal edildi.

LPG piyasasında da 1 şirketin lisansına yeniden geçerlilik kazandırıldı.

Kaynak: AA 

Etiketler: lisans, EPDK
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