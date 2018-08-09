e-Devlet ile 2 milyar dolara yakın tasarruf sağlandı

Kamu hizmetlerine kolay ve hızlı erişim sağlayarak zaman, maliyet kaybını ortadan kaldıran e-Devlet uygulamaları tasarrufun da kapısı oldu.

Kullanıcı sayısı Nisan itibarıyla 37 milyonu aşan e-Devlet’in sağladığı tasarruf oranı 2 milyar dolara yaklaştı.

Askerlik durum belgesinden 565 milyon lira tasarruf

e-Devlet’te en çok kullanılan uygulamalardan biri de ‘Askerlik Durum Belgesi.’ Yılda yaklaşık 9 milyon sorgulama yapıldığı düşünülürse, yapılan işlemin ortalama ulaşım maliyeti kişi başı 5 liradan hesaplandığında 45 milyona yakın bir tasarruf miktarı ortaya çıkıyor.

İşgücü maliyetleri de göz önünde bulundurulursa askerlik durum belgesi uygulamasının tasarruf tutarı 565 milyon lirayı buluyor.

Üniversite kayıtları 620 milyon liradan tasarruf sağladı

700 bine yakın üniversite kaydı da e-Devlet üzerinden yapılıyor. Konaklama, ulaşım ve işgücü masrafları düşünüldüğünde sağlanan tasarruf 620 milyon lirayı aşıyor.

Basılmayan ekstreler, arşivlenmeyen faturalar, tonlarca kağıttan tasarruf edilmesini sağlıyor.

e-Arşiv uygulamasıyla yaklaşık 17 milyar adet fatura elektronik ortamda kullanıldı. Bu da 1 milyar 700 milyon lira tasarruf anlamına geliyor.

Kaynak: TRT Haber