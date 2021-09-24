Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin (TİM) hazırladığı "Türkiye'nin İlk 1000 İhracatçısı 2020 Prestij Kitabı"na göre, geçen yıl en çok ihracat yapan 1000 şirket arasına 169 firma ilk kez katıldı.

1000 ihracatçı listesine ilk kez giren şirketlerin faaliyet gösterdikleri sektörler incelendiğinde hazır giyim ve konfeksiyon ile çelik sektörlerinin öne çıktığı görüldü.

169 şirketten 20'si isminin açıklanmasını istemezken, 38'i araştırmaya katılmadı. Geriye kalan 111 firmanın faaliyet gösterdiği sektörler arasında başı 12 şirketle hazır giyim ve konfeksiyon çekti.

Hazır giyim ve konfeksiyonu, 11 şirketle çelik sektörü takip ederken, kimyevi maddeler ve mamullerinden 10, hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri ile otomotiv endüstrisinden 9'ar işletme listeye girdi.

Elektrik-elektronik ile tekstil de listede

Listeye ilk kez giren şirketler arasında elektrik-elektronik ile tekstil ve ham maddeleri sektörlerinden 8'er şirket yer aldı.

Su ürünleri ve hayvansal mamullerden 6, çimento, cam, seramik ve toprak ürünleri, demir ve demir dışı metaller, gemi ve yat ile halıdan 5'er ihracatçı listeye ilk kez dahil oldu.

Yaş meyve ve sebze sektöründen 4, makine ve aksamlarından 3, meyve sebze mamulleri, mobilya, kağıt ve orman ürünleri ile savunma ve havacılık sanayisinden 2'şer şirket listeye girdi.

En çok ihracat yapanlar arasına geçen yıl ilk kez giren şirketlerin birer adetle yer aldığı sektörler ise iklimlendirme, kuru meyve ve mamulleri, madencilik ürünleri, mücevher ve fındık ve mamulleri oldu.

İstanbul ve İzmir damga vurdu

En büyük 1000 ihracatçı arasında geçen yıl ilk kez yer alan 169 şirketten 66'sı İstanbul'dan listeye girdi. Bu rakamın toplamın yüzde 39'u olduğu belirtildi.

İstanbul'u 19 şirketle İzmir, 15 ile Gaziantep, 14 ile Ankara, 7 ile Bursa ve 5 şirketle Hatay takip etti.

Denizli, Mardin ve Mersin'den 4'er, Kayseri ve Kocaeli'nden 3'er, Adana, Trabzon, Konya, Isparta, Balıkesir ve Antalya'dan 2'şer, Adıyaman, Kahramanmaraş, Muğla, Rize, Sakarya, Zonguldak, Çorum, Düzce, Elazığ ve Burdur'dan birer şirket listeye ilk kez dahil oldu.