Amerikalı şirketlerin ticaret savaşlarına rağmen üretimi ABD’ye kaydırmadı.

Gerçek Amerika’da yapılan bir araştırmayla ortaya çıktı.

California ve Kansas Üniversitesinden iki Amerikalı araştırmacı 2018 ortasında başlayan savaşları araştırdı.

Araştırmada karşılıklı uygulanan tarife ve kotaların şirketleri nasıl etkilediği incelendi.

Çin’deki 500 büyük ABD’li şirketin yüzde atmış üçünün ticaret savaşlarından zarar gördüğü tespit edildi.

Buna rağmen bu şirketlerden sadece yüzde yedisi Çin’den ayrılmaya karar verdi.

Araştırmacılara göre bu oran ABD’li şirketlerin Çin’den ayrışma politikasını desteklemediğini ortaya koydu.

Savaşın kaybedeni tüketiciler oldu

Öte yandan bu savaşların asıl kaybedeni ise Amerikalı tüketiciler oldu. Ek tarife ve kotaların ithal ürünlerin fiyatını arttırdığı tespit edildi.

Bu da Çin mallarının ABD’ye daha pahalı girmesine ve tüketiciye olan maliyetini arttırdı.



2018 ortasında başlayan Ticaret Savaşlarında ABD ve Çin karşılıklı ek tarife ve kotalar uyguladı.

Trump yönetimi bu tarifelerle Çin’e olan ticaret açığını kapatmayı ve üretimi ABD’ye döndürmeyi hedefledi.

2020 başında imzalanan Faz Bir anlaşmasıyla savaş durulsa da tarife ve kotaların büyük bölümü hala uygulamada.