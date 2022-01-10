Emtia piyasasında yılın ilk haftasında yükseliş eğilimi hakim oldu.

Geçen hafta emtia piyasasında ayrışmalar yaşansa da genel olarak yükseliş eğilimi söz konusu olurken, özellikle ABD Merkez Bankası'nın (FED) açıklamaları ve Kazakistan'da yaşanan olaylar emtia fiyatlarını etkileyen önemli unsurlar arasında yer aldı.

Analistler, hava koşullarının da tarım emtia fiyatlarını etkilediğini belirtti. Geçen hafta alüminyum yüzde 3,2, paladyum yüzde 1,3, kurşun yüzde 0,6 ve çinko yüzde 0,2 değer kazanırken, gümüş yüzde 4,1, altın yüzde 1,8 ve bakır yüzde 1,2, değer kaybetti.

Fransa ve İspanya gibi ülkelerde artan enerji maliyetleri nedeniyle üretimin azalması sonucu alüminyum fiyatları yükseldi. Analistler, Avrupa'da üretim kesintileri ve enerji sıkıntılarının bahara kadar devam edebileceğini bildirdi.

Kazakistan'daki olayların küresel arzı tehdit etmesiyle baz metallerde yukarı yönlü hareketler görülürken, analistler, Kazakistan'daki olaylar ve Avrupa'daki üretim kesintilerine bağlı arz sıkıntılarının baz metalleri destekleyeceği öngörüsünde bulunuyor.

FED'in "şahin" açıklamalarıyla Banka'nın faiz artırım sürecini daha hızlı ve erken gerçekleştireceğine yönelik beklentiler özellikli altın ve gümüş fiyatlarını olumsuz etkiledi.

Enerji emtiası fiyatları yükseldi

Enerji tarafında geçen hafta kayda değer yükselişler görüldü. Doğal gaz yüzde 5 ve Brent petrol yüzde 4,7 artış kaydetti.

Rusya'dan gelen doğal gaz arzının düşüklüğü ve Avrupa'da daha soğuk havanın etkili olması, enerji kriziyle ilgili endişeleri yeniden artırırken, doğal gaz fiyatları da yükseldi.

Brent petrolün yükselişinde, Kazakistan'da doğal gaz zammı nedeniyle 2 Ocak'ta başlayan ve can kayıplarının yaşandığı protestoların ülkenin petrol arzını olumsuz etkileyeceği endişeleri etkili oldu.

Analistler, Omicron varyantına ilişkin endişelerin azalmasının da Brent petrolü yukarı yönlü etkilediğini belirtti.

Kahvede ralli devam ediyor

Emtia piyasasında 2021'in en çok kazandıran ürünlerinden kahve, bu yılın ilk haftasında da ralliye devam etti ve haftalık bazda yüzde 5,6 değer kazandı.

Analistler, Brezilya'daki kuraklık endişelerinin kahve fiyatlarını yukarı yönlü etkilediğini bunun üzerine kahve stoklarındaki düşüş de eklenince kahve fiyatlarındaki yükselişin hızlandığını vurguladı.

Geçen hafta soya fasulyesi yüzde 5, pamuk yüzde 2,3, mısır yüzde 2,2, kakao yüzde 0,2 değer kazanırken, şeker yüzde 4,2, buğday yüzde 1,3 değer kaybetti.

Soya fasulyesi ve mısırda Güney Amerika'da sıcak ve kurak koşullar nedeniyle üretime yönelik endişeler fiyatlarda yükselişe neden oldu.

Şekerde oluşan arz fazlası da şeker fiyatlarını olumsuz etkiledi.