Ege İhracatçı Birliklerinin verilerine göre Türkiye, 2020 yılında 25 bin 600 ton çilek satışından 25 milyon dolarlık gelir elde etmişti.

2021 yılında ihracat miktarı yüzde 66 artışla 42 bin 500 tona çıktı. İhracat geliri ise yüzde 84'lük artışla 46 milyon 118 bin dolara yükseldi.

Rusya, 27 milyon 810 bin dolarlık satışla en fazla çileğin gönderildiği ülke oldu. Bu ülkeyi 8 milyon 910 bin dolarla Romanya, 5 milyon 608 bin dolarla da Irak izledi.

Geçen yıl Türkiye, 43 ülkeye çilek ihraç etti.

"2022'de bu rakamları ikiye katlayacağız"

Sultanhisar Ziraat Odası Başkanı Yüksel Yılmazoğlu, Türkiye'deki çilek üretiminin önemli bir kısmını karşılayan coğrafi işaret tescilli Sultanhisar çileğinin, özellikle mart-nisan aylarında 10 bin kişiye istihdam sağladığını söyledi.

Çilek üretiminin yıl boyu sürdüğünü ve kış çileği hasadına da başladıklarını ifade eden Yılmazoğlu, "Geçen yıl Türkiye genelinde 42 bin 500 ton çilek ihraç edilmiş. İlçemizden 25 bin ton çilek ihracatı yapıldı. 2020'yi ikiye katladık. İnşallah 2022'de de bu rakamları ikiye katlayacağız" dedi.