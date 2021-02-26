Ev alım satım işlerinde en hassas konu karşılıklı güven olurken, alıcı ve satıcı arasındaki bu güveni sağlayan ise emlakçılar.

Emlak sektöründe güven sorununun ortadan kaldırılması ve dolandırıcılığın engellenmesi için yeni adımlar atılmaya devam ediliyor.

Hem emlakçıların hem de emlak işletmelerinin yetkileri sorgulanıyor

Emlakçılar için zorunlu hale getirilen yetki belgesi ile emlakçıların meslekte yeterli olup olmadığı öğrenilebiliyor.

Yeni hayata geçirilen Taşınmaz Ticareti Bilgi Sistemi ile ise emlak işletmelerinin yetkili olup olmadığı sorgulanabiliyor.

Sisteme giriş internet aracılığıyla ya da E-Devlet üzerinden sağlanıyor.

Kayıt dışılık önlenecek

Oluşturulan sistem ile hem alıcı ve satıcıların hem de sektörde faaliyet gösteren yetkili işletmelerin en büyük problemi olan kayıt dışılığın önüne geçilebilecek.

Taşınmaz Ticareti Bilgi Sistemi ile kayıt dışı faaliyetlere yönelik ihbar bildiriminde de bulunulabiliyor.