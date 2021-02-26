Haber Giriş: 26 Şubat 2021 Cuma 12:13Son Güncelleme: Kaynak: AA
‘Kara elmas’ ocakta 28 milyon lira kazandırdı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
2021 yılının ilk ayında gerçekleştirilen 61 bin 800 ton kömür satışından 28 milyon 111 bin lira gelir elde edildi.
Türkiye’nin önemli kömür üretim merkezlerinden Zonguldak’ta Türkiye Taşkömürü Kurumu’na bağlı maden olacaklarında üretilen ‘kara elmas’ olarak nitelendirilen taş kömürü ülke ekonomisine kazandırılıyor.
Koronavirüs tedbirleri kapsamında 30 Mart 2020’de durdurulan üretim, 1 Haziran’daki normalleşme ile yeniden başladı.
Satışların artması bekleniyor
Karadon, Kozlu, Üzülmez, Amasra ve Armutçuk maden ocaklarında üretilen taş kömürünün ocak ayında gerçekleştirilen 61 bin 800 ton satışından 28 milyon 111 bin lira gelir elde edildi.
Etiketler: Koronavirüs Tedbirleri
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