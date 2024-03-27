Çok Bulutlu 6.7ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ekonomi
TRT Haber 27.03.2024 08:08

Emekliye promosyon ödemeleri yarın başlıyor

Emeklilerin banka promosyon tutarlarında artışa gidildi. Kamu bankaları 8 bin ile 12 bin lira arasında değişen tutarlarda promosyon ödeyecek. Başvurular bankalardan ya da e-Devlet üzerinden yapılabiliyor. Promosyon ödemeleri ise yarın başlayacak.

Emekliye promosyon ödemeleri yarın başlıyor

Kamu bankalarının emekliler için promosyon tutarı netleşti. Başvurular devam ediyor. Ödemeler ise 28 Mart Perşembe günü yapılmaya başlanacak.

Promosyonlar için başvuru, bankalardan ya da e-Devlet üzerinden yapılabiliyor.

Bankalar emekliye promosyon için 3 yıl taahhüt istiyor. Daha avantajlı bir teklif olması durumunda banka değişikliği yapmak mümkün. Değişiklik durumunda cayma bedeli alınmıyor, anlaşma yapılan bankada kalan süre için ödenen promosyon miktarı iade ediliyor.

Başvuruları kabul edilen emeklilerin promosyonları perşembe günü hesaplara yatmaya başlayacak. Kamu bankaları, emekli maaşının miktarına göre 8 bin ile 12 bin lira arası promosyon ödeyecek.

"Promosyonu başka bankaya taşımanın cezai sorumluluğu yok"

Hali hazırda promosyon alanların daha yüksek promosyon olması halinde önceki bankadan aldıkları promosyonu başka bankaya taşıyabileceğini belirten Sosyal Güvenlik Başuzmanı İsa Karataş, "Başka bankaya taşıma açısından herhangi bir cezai sorumluluk yoktur. Sadece almış oldukları promosyonun kullanılan döneme ait olan kısmı mahsup edildikten sonra kullanmadıkları kısmı bankaya iade etmeleri yeterlidir" bilgisini verdi.

İki maaşı olanlar ayrı ayrı promosyon alabilecek

Birden fazla emekli maaşı alanlar ayrı ayrı promosyon başvurusu yapabilecek.

Karataş, "Emekli maaşları dosya bazında alınmaktadır. Örneğin eşten dolayı dul maaşı alanlar dul maaşından dolayı bir promosyon alabilirler. Kendileri de emekliyse kendi hesaplarından da ayrıca promosyon almaları mümkündür" dedi.

Uygulamadan emekli, dul ve yetim maaşı alan 16 milyon kişi yararlanacak. Kamu bankaları haricinde özel bankalardan da promosyon alınabiliyor.
 

ETİKETLER
Emekli
Sıradaki Haber
Fitch, Türkiye Varlık Fonu'nun kredi notunu yükseltti
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
08:21
Hatay'da "Mahzen-21" operasyonu: 13 gözaltı
07:51
İsrail'in Lübnan'a yönelik hava saldırısında 7 kişi hayatını kaybetti
07:50
İsrail güçleri Batı Şeria'daki baskınlarda bir Filistinliyi öldürdü
07:49
Japonya'da takviye diyet gıdası 100'ü aşkın kişiyi hastanelik etti
07:45
Araştırma: Kahve içmek bağırsak kanserinin tekrarlama riskini azaltıyor
07:37
Araştırma: İnsan beyni nesilden nesile büyüyor
Avrupa'nın başkentinde sokaklar karıştı: Ateş, tezek, polis şiddeti
Avrupa'nın başkentinde sokaklar karıştı: Ateş, tezek, polis şiddeti
FOTO FOKUS
AK Parti Milletvekili Keleş küçük çocuğu Heimlich manevrasıyla kurtardı
AK Parti Milletvekili Keleş küçük çocuğu Heimlich manevrasıyla kurtardı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ